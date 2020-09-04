Lice kırsalında terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'da 7 noktada Yıldırım-7 Operasyonu'nda bin 418 kilo esrar elle geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına ve yasa dışı uyuşturucu üretimi yapanlara karşı başlatılan Yıldırım-7 Operasyonu'nda bin 418 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında, Lice ilçesi Esenli Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonları başarıyla tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda, 7 farklı noktada 558 kilo toz, 860 kilo kubar olmak üzere toplam bin 418 kilo esrar maddesi ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar maddesi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.