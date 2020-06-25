Son dakika... Lider Liverpool, Cyrstal Palace'ı 4 golle geçti - Son Dakika

Son dakika... Lider Liverpool, Cyrstal Palace'ı 4 golle geçti

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında Liverpool sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında Liverpool sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

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Anfield Stadı'nda maça hızlı başlayan Liverpool, 23. dakikada Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın 44. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

Maçın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü koruyan Liverpool, Fabio Tavares'in 55. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Sadio Mane'nin 69. dakikada attığı golle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 86'ya yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.

Manchester United'da Anthony Martial'dan "hat-trick"

İngiltere Premier Lig'deki diğer maçta, Manchester United, Sheffield United'ı 3-0 yendi.

Manchester United'ın gollerini 7, 44 ve 74. dakikalarda Fransız futbolcu Anthony Martial attı.

Manchester ligdeki puanını 49'a yükseltti, Sheffield United ise 44 puanda kaldı.

Crystal Palace, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Lider Liverpool, Cyrstal Palace'ı 4 golle geçti - Son Dakika Spor
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