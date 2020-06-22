Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Bu sonuçla liderliğini sürdüren Liverpool puanını 83'e yükseltti. Liverpool'un, ligde son 8 haftaya girilirken, ikinci sırada yer alan Manchester City ile puan farkı 23 oldu.

Everton'da forma giyen Milli Futbolcu Cenk Tosun , sakatlığı nedeniyle maçta yer alamadı. Cenk Tosun'un mart ayında çapraz bağlarından ameliyat olduğu ve 6-9 aylık süre içerisinde sahalara dönemeyeceği bildirilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım

Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor

"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar