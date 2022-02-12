Lideri cezaevindeki örgüte 'Hamam böceği' operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, uyuşturucu ile ruhsatsız silah satışı yapan, lideri ve yöneticisi cezaevinde tutuklu suç örgütüne 'Hamam böceği' adıyla düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Örgüt üyelerinin polise yakalanmamak için tarihi mekanları ve çevresini kullanarak, uyuşturucu ve ruhsatsız silah sattığı tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri R.A. ve yöneticisi G.Y.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin, önceki operasyonda gözlatına alınıp, tutuklandığı belirlendi. 4'ü cezaevinde toplam 17 şüpheli ve 17 adrese yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, eş zamanlı olarak 'Hamam böceği' adıyla operasyon yapıldı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; satışa hazır 1419 sentetik ecza, 130 gram eroin, 25 gram bonzai, 40 gram esrar, 60 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan birçok aparat ile 4 tabanca ve 94 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Fatih POYRAZ/ ANKARA, -