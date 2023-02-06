Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde can kaybı 1014'e yükseldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde can kaybı 1014'e yükseldi

06.02.2023 15:29

Sabaha karşı Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 1014'e yükseldi. Son durumla ilgili açıklama yapan AFAD, 105 artçı depremin meydana geldiğini ve 2 bin 824 binanın yıkıldığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

CAN KAYBI ARTIYOR

AFAD tarafından yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1014'e yükseldiği belirtildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 1014 oldu." dedi.

"9 BİN PERSONEL ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YÜRÜTMEKTE"

Deprem sonrası AFAD'da süreci takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor." dedi.

Son Dakika! 7.7'lik depremde can kaybı 1014'e yükseldi

"DÖRT BİR YANDAN EKİPLER SEVK EDİLDİ"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları sevk edildi, ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir.

"45 ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİ GELDİ"

AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar kargaşaya yol açmakta ve amacına ulaşması zorlaşmaktadır. Uluslararası yardımlar için temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkeden yardım teklifleri ulaşmıştır. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür."

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde can kaybı 1014'e yükseldi - Son Dakika


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