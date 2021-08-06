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Son Dakika | Lise öğrencilerinin icadı orman yangınlarına dur diyecek - Son Dakika

Son Dakika | Lise öğrencilerinin icadı orman yangınlarına dur diyecek

06.08.2021 17:18

Bir son dakika haberine göre Lise öğrencilerinin icadı orman yangınlarına dur diyecek Afyonkarahisarlı lise öğrencileri orman yangınlarının önüne geçecek proje hazırladı Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından orman yangınlarının önüne...

Lise öğrencilerinin icadı orman yangınlarına dur diyecek

Afyonkarahisarlı lise öğrencileri orman yangınlarının önüne geçecek proje hazırladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından orman yangınlarının önüne geçmesi amacıyla hazırlanan yangın söndürme ve soğutma çalışması yapabilen "Otonom" isimli proje büyük beğeni topladı.

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projeler beğeniye sunulduğu sergi açıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Nurullah Kaya'nın yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yardımcısı Nurullah Kaya projeler hakkında Okul Müdürü Mehmet Yılmaz'dan bilgi aldı.

"Orman yangını tehlikesi ortadan kalkabilir"

Okul Müdürü Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, öğrencileri tarafından hazırlanan projenin önemine değinerek şöyle konuştu:

"Hatay orman yangınlarında o dönemde de canımız çok yanmıştı. Öğrencilerimiz "Otonom" yangın söndürme sistemi geliştirdiler. Projemiz yarışmalarda Konya Bölge finaline kadar çıktı. Yakın zamanda yaşanan bu orman yangınları bizi üzdü. Biz bu projemizi biraz daha geliştirdik. Çok az bir enerji ihtiyacı duyan yüksek rakımlarda oluşturulacak orman havuzlarından beslenmek suretiyle termal detektörlerle yangında anında müdahale edip söndürme ve soğutma çalışması yapıyor. Orman yangınlarının önüne geçecek bir proje olabilir. Bu sistem ile orman köylerinin etrafı tamamen çevrildiği zaman ortadan kalkabilir bu yangın tehlikesi" diye konuştu.

"Alevi gördüğü yere su gönderiyor"

Okul Öğretmenlerinden Ufuk Kızılkaya da proje hakkında şu bilgileri verdi: "Projemiz orman yangınlarında hem soğutma çalışma hem de engelleme çalışması yapıyor. Bu şuan prototip yaklaşık 30 santimetre çapında çalışıyor. Enerjisini güneş ve rüzgardan alıyor. Yani yenilenebilir enerjiden sağlıyor. Su ihtiyacını da sondaj kaynaklarıyla sağlıyor. Üzerinde alev sensörleri var. Bu sensörler ormanı sürekli tarıyor. Sadece alevi gördüğü yere su gönderiyor. Böylelikle sadece o bölgede soğutma ve söndürme işletmeleri sağlanmış oluyor" şeklinde konuştu.

Son Dakika | Lise öğrencilerinin icadı orman yangınlarına dur diyecek
Son Dakika | Lise öğrencilerinin icadı orman yangınlarına dur diyecek
Son Dakika | Lise öğrencilerinin icadı orman yangınlarına dur diyecek
Son Dakika | Lise öğrencilerinin icadı orman yangınlarına dur diyecek

Organize Sanayi Bölgesi, Orman Yangınları, Karahisar, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Lise öğrencilerinin icadı orman yangınlarına dur diyecek - Son Dakika


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