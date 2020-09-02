Son dakika! Liselerde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesine göre, Anadolu meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9'uncu sınıfta yapılacak.

Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılması zorunluluğuna yönelik düzenlemeye son verilecek. Bakanlığın düzenlemesiyle okullarda öğrencilere, resmi tatil günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmeyecek. Anadolu teknik programlarında 12'nci sınıfta alan ayrımı yapılmaksızın akademik destek şubeleri oluşturulacak. Bu öğrenciler, seçtikleri akademik destek paketine göre gruplara ayrılacak.

Yeni yönetmelikle bir dersten sorumlu geçen öğrenciler için sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması şartı getirildi. Ders seçimleri şubat ayı yerine aralık ve ocak aylarına alındı. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

(İHA)