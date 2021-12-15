Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk - Son Dakika

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki lisede, 6'ncı kat penceresinden atlayan öğrenci Ebutalip Ö. (17), park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan öğrenci, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Oltu ilçe merkezinin Eski Hastane Cadesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ebutalip Ö., okulun boş olan 6'ncı katına çıkıp pencereden atladı. Caddede park halindeki bir otomobilin üzerine düşen Ebutalip Ö., ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Ebutalip Ö., ambulans helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayı duyan öğrencinin ablası Eda Ö., hastaneye geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.