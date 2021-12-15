Üye Girişi
Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk - Son Dakika

Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk

15.12.2021 12:14
Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk

Son dakika haberleri... ERZURUM'un Oltu ilçesindeki lisede, 6'ncı kat penceresinden atlayan öğrenci Ebutalip Ö. (17), park halindeki otomobilin üzerine düştü.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki lisede, 6'ncı kat penceresinden atlayan öğrenci Ebutalip Ö. (17), park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan öğrenci, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Oltu ilçe merkezinin Eski Hastane Cadesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ebutalip Ö., okulun boş olan 6'ncı katına çıkıp pencereden atladı. Caddede park halindeki bir otomobilin üzerine düşen Ebutalip Ö., ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Ebutalip Ö., ambulans helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayı duyan öğrencinin ablası Eda Ö., hastaneye geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk
Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk
Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk
Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk
Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk

Şehir Hastanesi, Ambulans, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da! Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!         
12:03
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor         
08:11
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 12:19:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Liseli Ebutalip'a ambulans helikopterle sevk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement