Son dakika... Liseli kızdan, teyze kızına 'cinsel istismar' davası - Son Dakika
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Son dakika... Liseli kızdan, teyze kızına 'cinsel istismar' davası

11.05.2022 17:33
Son dakika... Liseli kızdan, teyze kızına 'cinsel istismar' davası

Son dakika gelişmesine göre ERZURUM'da liseli kız öğrenci 17 yaşındaki D.V., rehberlik öğretmenine 4 ila 11 yaşları arasında teyze kızı A.B. (28), tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı.

ERZURUM'da liseli kız öğrenci 17 yaşındaki D.V., rehberlik öğretmenine 4 ila 11 yaşları arasında teyze kızı A.B. (28), tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen A.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.B. hakkında 'zincirleme suretiyle 12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. 

Olay, 2021 yılının aralık ayında lise öğrencisi D.V.'nin sohbet ettiği rehberlik öğretmenine küçükken yaşadıklarını anlatması ile ortaya çıktı. Öğrencinin anlatımına göre, annesinin teyzesinin kızı olan A.B. kendisini 4 yaşından 11 yaşına kadar istismar etti. Rehberlik servisindeki görüşmede ortaya çıkan olay sonrası soruşturma başlatıldı. D.V., çocuk izleme merkezinde verdiği ifadede, 4-5 yaşındayken A.B.'nin evine gittiğini, 11 yaşına kadar her gittiğinde cinsel istismara uğradığını söyledi. Akrabası kadının kendisine yaptıklarınını yaşı ilerleyince anladığını söyleyen D.V., bu olayın psikolojisinin bozduğunu ve hala kendisini toparlayamadığını anlattı.

A.B. hakkında 'zincirleme suretiyle 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Soruşturma kapsamında tanıkların ifadesi de alındı. A. B., şikayetçi olan D.V. ile abla kardeş ilişkisi olduğunu, kendisiyle evde birçok kez vakit geçirdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Erzurum Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmayı takip edeceklerini belirten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Danışmasını Av. Ayşegül Aydoğan şunları söyledi:

 "UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak aralık ayında ailenin bize ihbarda bulunması üzerine, söz konusu istismar vakasını öğrendik. Gönüllü avukatlarımızla birlikte ailenin yapmış olduğu hukuki başvuruları, çocuğumuzun çocuk izlem merkezinde vermiş olduğu ifadeleri, ailenin ve sanığın ifadelerini inceledikten sonra davada yer almaya karar verdik. Çocuğumuz kahraman bir şekilde başına gelen olayı anlatmıştır. 11 yaşına dek mütemadiyen istismara uğradığını korkmadan anlatan çocuğumuz da, olayı ortaya çıkaran rehber öğretmenimiz de, çocuğumuzun arkasında duran ailesi de her biri birer kahramandır. Bu dava anne babalara emsal niteliğinde olmalı. Çünkü çocuklarımızı tamamen iyi niyetle dahi komşumuza, akrabamıza bırakmamız gerektiğini gözler önüne sermekte. Çocukları korumak hepimizin görevi sonuna dek çocuğumuzun ve ailesini yanında olacağız."


Son dakika... Liseli kızdan, teyze kızına 'cinsel istismar' davası
Son dakika... Liseli kızdan, teyze kızına 'cinsel istismar' davası
Son dakika... Liseli kızdan, teyze kızına 'cinsel istismar' davası
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Münir Karaloğlu, Öğretmen, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Liseli kızdan, teyze kızına 'cinsel istismar' davası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Liseli kızdan, teyze kızına 'cinsel istismar' davası - Son Dakika
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