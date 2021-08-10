Son dakika: Liseli kızına otomobil çarptı; hem ağladı hem sakinleştirmeye çalıştı - Son Dakika

AKSARAY'da, kazandığı yatılı lise için annesi ve dedesi ile geldiği adliye binasından adli sicil kaydı alıp, yolun karşısına geçmek isteyen Melahat Gül Çeçen'e (14) otomobil çarptı. Gül'ün annesi, dedesi ve babası, kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Baba Himmet Çeçen, "Kızım, ambulans geldi. Tatlı kızım ağlama" diyerek hem ağladı hem de kızını sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde Aksaray Adliye binası önünde meydana geldi. Eksil'de yaşayan ve kent merkezinde yatılı liseyi kazanan Melahat Gül Çeçen, okula vereceği adli sicil kaydını almak için ailesiyle adliyeye geldi. Annesi Beyhan Çeçen ve dedesi Cafer Çeçen ile sicil kaydını alan Melahat Gül Çeçen, yolun karşısında kendilerini bekleyen babası Himmet Çeçen'in yanına gitmek için karşıya geçmek istedi. İddiaya göre aniden yola fırlayan Melahat Gül'e, Neşet Yüksel yönetimindeki 34 CUJ 943 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak, yere başını çarpan Melahat Gül Çeçen, yaralandı. Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Melahat Gül'ün kanlar içinde yerde kalması üzerine annesi ve dedesi ile karşıda bekleyen babası, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Baba Himmet Çeçen, "Melahat kızım, ambulans geldi. Tatlı kızım ağlama" diyerek hem ağladı hem de kızını sakinleştirmeye çalıştı. Melahat Gül Çeçen ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.?İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü Neşet Yüksel de "Normal yolumda gidiyordum ve bir anda çocuk yola çıktı, çarptım" dedi.

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