Son Dakika: Liseli Nazlıcan okulda, bahçede ve pazardaki çalışmalarıyla ailesinin gururu oluyor - Son Dakika

Son Dakika: Liseli Nazlıcan okulda, bahçede ve pazardaki çalışmalarıyla ailesinin gururu oluyor

Gelen son dakika haberlerine göre Ardahanlı lise öğrencisi Nazlıcan Aktaş, okuldaki başarısının yanı sıra ailesinin ekonomisine destek olmak için hem tarlada çalışıyor hem de babası ile pazarcılık yapıyor.

Son Dakika: Liseli Nazlıcan okulda, bahçede ve pazardaki çalışmalarıyla ailesinin gururu oluyor, System.String[]

Ardahanlı lise öğrencisi Nazlıcan Aktaş, okuldaki başarısının yanı sıra ailesinin ekonomisine destek olmak için hem tarlada çalışıyor hem de babası ile pazarcılık yapıyor.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıfta gıda bölümünde okuyan Mahmut ve Yurdagül Aktaş çiftinin 17 yaşındaki kızı Nazlıcan Aktaş, pandemi sürecini sebze üreten babasına yardımcı olarak geçirdi.

Koronavirüsün başladığı mart ayından bu yana il merkezine bağlı Ortageçit köyündeki aile bahçesinde çalışmaya başlayan Aktaş, ürettiklerini aynı zamanda Ardahan merkezde kurulan pazarda babası Mahmut Aktaş ile satarak eğitim masrafları ve aile ekonomisine katkı için babasına destek oluyor.

Bahçede babası ile marul, maydanoz, havuç, patates ve soğan gibi birçok sebze üreten Nazlıcan Aktaş, bahçedeki çalışmalarının yanı sıra pazarda da bu ürünleri satarken babasını yalnız bırakmıyor.

Nazlıcan Aktaş, AA muhabirine, okulun gıda bölümünde okumasının kendisini üretimle uğraşmaya teşvik ettiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinde zamanını boşa geçirmediğini, hem de ailesine ekonomik katkı sağladığını anlatan Aktaş, "Salgın başladığında boş zamanlarımda ne yapacağımı düşündüm. Okul henüz bitmemesine rağmen babama yardımcı olmaya karar verdim. Bir anda kendimi üretimin içinde gördüm. Şükür hem üretiyoruz hem de ürettiğimizi satıyoruz. Aile ekonomisine katkı sunmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

"Bu işi babamdan devralmak istiyorum"

Üreterek ailesine ekonomik katkıda bulunmanın çok farklı duygu olduğunu dile getiren Aktaş, bahçede özenerek 10'u aşkın ürün yetiştirdiğini, bunu daha da attırmayı amaçladığını söyledi.

Aktaş, insanın istemesi halinde birçok şey başarabileceğini, kendisinin üretimde sağladığı başarıyla bunu kanıtladığını anlatarak, çalışmayla can sıkıntısının giderildiğini, daha da önemlisi çalışarak üretmenin çok eğlenceli olduğunu ifade etti.

Bahçede yetiştirdikleri ürünleri pazarda satan Aktaş, şöyle devam etti:

"Her hafta babamla bu bahçede çalışma yapıyorum. Bahçe ve seralarımızda olgunlaşan ürünleri toplayıp pazara satışa götürüyoruz. Doğal ve lezzetli ürünlerimize talep her gün artıyor. Özellikle bize gelenler oluyor. İnsanlara sağlıklı ve doğal ürün satmanın mutluluğu farklı. Hem insanlara güzel hizmet sunuyorsunuz, hem para kazanıyorsunuz. Salgın süreci benim için bir fırsata dönüştü. Babam ile yapmaya çalıştığım bu işi gelecekte de sürdürmeyi planlıyorum."

Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığın meslek liselerine önem verdiğini, yapılan üretimlerle meslek liselerinin daha da önemini arttırdıklarına inandığını sözlerine ekledi.

"Kızım hem bahçede hem eğitiminde başarılı"

Nazlıcan Aktaş'ın babası Mahmut Aktaş da 4 çocuğundan biri olan kızı Nazlıcan'ın pandemi sürecinde okullara ara verilmesinin ardından kendisine bahçe işlerinde yardımcı olduğunu aktardı.

Lisede eğitim gören kızı ile bahçede ürettikleri sebzeleri pazarda sattıklarını anlatan baba Aktaş, şöyle konuştu:

"Kızım hem bahçede hem eğitiminde başarılı, eşimle onun eğitimi için çabalıyoruz, kızım da aile ekonomisine destek olmak için bana yardımcı oluyor. Kızımın meslek lisesinde de okuduğu bölüm de gıda bölümü, kızım bahçede çalışarak aynı zamanda işi mutfağında da öğrenmiş oluyor. İnşallah eğitimini en güzel şekilde tamamlayıp hayata güzel bir adım atar."

Baba Aktaş, uzaktan eğitimi başlayan kızı Nazlıcan'ın okuldan arta kalan zamanlarda da kendisine yardım edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika: Liseli Nazlıcan okulda, bahçede ve pazardaki çalışmalarıyla ailesinin gururu oluyor - Son Dakika

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