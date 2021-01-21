Son dakika... Liseli öğrenciler, güvenlik robotu tasarladı - Son Dakika

Son dakika... Liseli öğrenciler, güvenlik robotu tasarladı

Son dakika... Liseli öğrenciler, güvenlik robotu tasarladı
Son Güncelleme: 21.01.2021 09:47

Son dakika haber... Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 'Naim' adlı güvenlik robotu tasarladı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 'Naim' adlı güvenlik robotu tasarladı. Robot, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural ve Sodimer Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından tam not alırken, okul müdürü Tolga Yıldız, "Öğrencilerimizin yaptığı, teknolojiyle sosyal faydayı birleştiren pek çok projenin en yenisi olan Naim güvenlik robotunun da bu anlamda çok gurur verici olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin tasarladığı güvenlik robotu 'Naim', Bahçeşehir INTEGRA'nın ürettiği son inovatif ürün oldu. Robot, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural ve Sodimer Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından tam not aldı. Öğrencilerin tasarladığı güvenlik robotu ile ilgili konuşan okul müdürü Tolga Yıldız ise, "Öğrencilerimizin hayata ve insana dokunan projeler üretmesi bizi gururlandırıyor. Öğrendiklerini, insanlığa faydalı projelere çevirmek için öğrenciliklerinden itibaren çalışan öğrencilerimiz, mezun olduklarında da tüm meslek yaşamlarını bu ilkeyle şekillendiriyor, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler oluyorlar. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerimizin yaptığı, teknolojiyle sosyal faydayı birleştiren pek çok projenin en yenisi olan Naim güvenlik robotunun da bu anlamda çok gurur verici olduğunu düşünüyoruz" diyerek öğrenci projelerinin önemine dikkat çekti.

ADINI MİLLİ SPORCUDAN ALIYOR

Yıldız, "İsmini, tek bir kişinin rahatlıkla taşıyabileceği kiloda ve boyutta olmasının yanı sıra kendi ağırlığını 40 katı kadar bir yükü yatay olarak çekebilecek kapasitede olması sebebiyle 'Cep Herkülü' lakaplı milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu'ndan alan güvenlik robotu, bomba imha ekipleri ile yapılan görüşmeler neticesinde geliştirildi. 'Naim', vakaların büyük oranda ihtiyaçlarını karşılayacak çok işlevli robot kolu sayesinde fünyeleri şüpheli paketlerin yanına hiçbir can kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde intikal ettiriyor" dedi.

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrenciler, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına göre kolayca yeniden tasarlanabilir ve geliştirmelere açık olarak ürettikleri güvenlik robotunun geliştirmelerini de emniyet güçlerinden aldıkları geri dönüşlerle zenginleştirdiler."


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika... Liseli öğrenciler, güvenlik robotu tasarladı - Son Dakika


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