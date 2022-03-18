Son Dakika | Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış - Son Dakika
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Son Dakika | Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış

18.03.2022 14:02
Son Dakika | Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış

Son dakika haberine göre KARABÜK'te, ormanda yaşamına son veren 2 lise öğrencisinin yanında bulunan, 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı notun ardından ekipler, cep telefonlarını incelemeye aldı.

KARABÜK'te, ormanda yaşamına son veren 2 lise öğrencisinin yanında bulunan, 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı notun ardından ekipler, cep telefonlarını incelemeye aldı. Ömer Yusuf U.'nun (15), okuldan kız arkadaşına mesaj atarak, birlikte intihar edeceklerini ve öleceği için mutlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

Karabük 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıfında okuyan Ömer Yusuf U. ve Oğuzhan U. (15), dün sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı. Daha sonra 2 öğrenci, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan 2 öğrencinin arkadaşları, konuma göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti. Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U.'yu ağaçta iple asılı buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanındaki kağıtta 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bulundu. Cansız bedenler ise otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİZ' MESAJINI GÖNDERMİŞ

Öğrencilerin cep telefonlarını incelemeye alan ekipler, Ömer Yusuf U.'nun, intihar etmeden önce okuldan kız arkadaşına mesaj attığını tespit etti. Ömer Yusuf'un, mesajda; Oğuzhan ile birlikte intihar edeceğini, öleceği ve hayattan kurtulduğu için mutlu olduğunu, arkadaşından üzülmemesini istediğini yazdığı ortaya çıktı. 2 öğrencinin okulda derslerinin iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, intihar nedenini araştırırken, otopsinin ardından öğrencilerin cenazeleri, ailelerine teslim edilecek.


Son Dakika | Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış
Son Dakika | Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış
Son Dakika | Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış
Son Dakika | Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış
Son Dakika | Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış
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Ağaca asılı halde bulunan liseli gençler intihar notları ortaya çıktı: Son mesajları sevgilisine atmış Ağaca asılı halde bulunan liseli gençler intihar notları ortaya çıktı: Son mesajları sevgilisine atmış Karabük'teki ağaca asılı bulundular: 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı Karabük'teki ağaca asılı bulundular: 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı

Anadolu Lisesi, Karabük, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış - Son Dakika


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