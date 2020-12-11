Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

11.12.2020 13:52
Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2), System.String[]

Son dakika haberler: GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİKütahya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serdar Mehmet Ay'ın cansız bedeni hastanedeki işlemlerimin ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serdar Mehmet Ay'ın cansız bedeni hastanedeki işlemlerimin ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına koronavirüs tedbirleri kapsamında Ay'ın sadece ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Lise son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay toprağa verilirken, Hülya -Mücahit Ay çifti oğullarının mezarı başında gözyaşı döktü.

'ÖLÜM YAKIŞMADI'

Serdar Mehmet Ay'ın öğrenci olduğu Ali Güral Anadolu Lisesi Müdürü Ali Balcı, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Öğrencimiz 12'nci sınıftaydı. Uzun zamandır kas tedavisi görmekteydi. Yaklaşık 2 aydır uyuyamadığından şikayetçi oluyormuş. Ayın 25'inden sonra Covid-19 tespit edilip, yoğun bakıma alındı. Dün bir ameliyat geçiriyor. Ameliyattan sonrası gelişen hipertansiyon nedeniyle öğrencimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bizim sevilen bir öğrencimizdi. Ölüm yakışmadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.


Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

Şehir Mezarlığı, Koronavirüs, Mehmet Ay, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika


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