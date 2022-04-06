Son dakika! LİSELİLER 2 YILDA 9 MİLYON TL CİRO YAPTI; İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ÜRÜN DAĞITMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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Son dakika! LİSELİLER 2 YILDA 9 MİLYON TL CİRO YAPTI; İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ÜRÜN DAĞITMAYA BAŞLADI

06.04.2022 10:59

Son dakika haberler: HATAY'da temizlik malzemesi ve boya üretip satan Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 9 milyon TL ciroya ulaştı.

HATAY'da temizlik malzemesi ve boya üretip satan Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 9 milyon TL ciroya ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi' kapsamında iki ayda 28 ihtiyaç sahibi aileye ulaşan okul, başta temizlik malzemesi olmak üzere birçok alanda yardım sağladı.

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, 2 yıl önce temizlik malzemeleri üretmeye başladı. Çevrede illerdeki okul ve kamu kurumlarına satış yapan okul, bu süreçte 16 çeşit, 250 ton temizlik malzemesi üretip, 9 milyon TL'yi aşan ciro yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi' kapsamında iki ayda 28 ihtiyaç sahibi aileye ulaşan okul, başta temizlik malzemesi olmak üzere birçok alanda yardım sağladı. Okul, aynı bölümde iç ve dış cephe boya üretimine de başladı.

Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, sıvı sabun, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, yüzey temizleyici gibi ürünler ürettiklerini söyledi. Çalışkan, "Yiyecek ve içecek alanımızda özellikle Hatayımız'a has Ramazan kömbemizi ve gıda ürünlerimizi yine ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile buluşturduk. Ailelerimizin cilt bakımı, güzellik bakımı gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Çocuk gelişimi alanımızda hastanelerde tedavi gören çocuklarımızın yüzlerini güldürdük? dedi.

300 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Kimya Teknolojisi Alan Şefi Süleyman Yılmaz da bölümde 300 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Ayrıca boya gruplarında iç ve dış cephe boyalarını çevremizdeki ihtiyacı olan aileler ile buluşturabiliyoruz? diye konuştu.

Uygulamalı olarak aldıkları eğitimlerle üretim yaptıklarını belirten öğrencilerden Nahide Sürmeli de bunların ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Son dakika! LİSELİLER 2 YILDA 9 MİLYON TL CİRO YAPTI; İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ÜRÜN DAĞITMAYA BAŞLADI
Son dakika! LİSELİLER 2 YILDA 9 MİLYON TL CİRO YAPTI; İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ÜRÜN DAĞITMAYA BAŞLADI
Son dakika! LİSELİLER 2 YILDA 9 MİLYON TL CİRO YAPTI; İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ÜRÜN DAĞITMAYA BAŞLADI

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Anadolu Lisesi, Türk Lirası, Ahmet Benli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! LİSELİLER 2 YILDA 9 MİLYON TL CİRO YAPTI; İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ÜRÜN DAĞITMAYA BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! LİSELİLER 2 YILDA 9 MİLYON TL CİRO YAPTI; İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ÜRÜN DAĞITMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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