Son dakika gündem: LİSELİLER İSTANBUL TRAFİĞİNİN LAMBALARINI TAMİR EDİYOR - Son Dakika

İSTANBUL'un dört bir yanında trafik düzenini sağlayan ve zamanla arızalanan trafik ışıkları, meslek liseli öğrenciler tarafından okullarındaki atölyede onarılıyor.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş (İSBAK) ve Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yaptığı işbirliği ile, İstanbul'un dört bir yanında trafik düzenini sağlayan ve zamanla arızalanan trafik ışıkları, öğrenciler tarafından okullarındaki atölyede onarılıyor. Atölyede öğrenciler hem stajlarını yaparak ayda 700 TL kazanıyor hem de mezuniyet sonrası iş bulma şanslarını arttırıyor. Trafik ışıklarında kullanılan sinyalizasyon ana kartları ve devre kartlarının tamirini 12'nci sınıftaki 7 liseli yapıyor. Liseliler, arızalanan trafik lambalarını 15 gün içinde onarılmış şekilde teslim ediyor. Son 1 yılda 230 adet yaya butonu, bin 121 adet otokart, 3 bin 19 sinyal verici olmak üzere toplamda 4 bin 370 adet arıza, öğrenciler tarafından giderildi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLDUKLARI ALANDA ÇALIŞTIKLARINI GÖRDÜK"

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Çayır, stajını tamamlayan öğrencilerin iş bulma şanslarının arttığına dikkat çekti. Çayır, 'Bu çalışmaları yapınca öğrencilerimizin okula severek geldiği, mezun olduklarında da 'Ne iş yapacağız' demeden mezun oldukları alanda çalıştıklarını gördük. Bu hem öğrencilerin okula devamını hem suça bulaşma oranlarını, okuldaki disiplin olayları dahil hepsinde iyiye dönüş oldu" şeklinde konuştu.

"KARİYER GELİŞİMİ AÇISINDAN BİZİM ONLARLA İŞ BİRLİĞİMİZ BİR IŞIK TUTUYOR"

İSBAK Genel Müdürü Esat Temimhan, projenin detaylarını paylaştı. Öğrencilerle işbirliği içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Temimhan, "Şu anda bu projede çalışan 7 öğrencimiz var. 7 öğrencimiz aktif olarak bize destek oluyorlar. Biz de burada arkadaşlarımızın, müdürümüzün ve hocalarımızın desteği ile cihazlardan onarılması gerekenleri tamir etmiş oluyoruz. Cüzi de olsa bir genç öğrenci için, bir lise öğrencisi için en azından aylık harçlığını rahatlıkla kazanabiliyorlar şu anda. Üniversite çağına gelmiş öğrencilerin en büyük çıkmazı meslek seçimi konusunda oluyor ama buradaki öğrenciler zaten mesleklerini az çok belirlemişler. Onların kariyer gelişimi açısından bizim onlarla iş birliğimiz bir ışık tutuyor. Yani onların geleceğine, hangi bölümlerde uzmanlaşmak istediklerine ve Türkiye'nin geleceği için bu gençlerimizin bu şekilde emek vermesi, zaman harcaması ciddi anlamda bir insana yatırım oluyor" ifadelerini kullandı.

'YAPARKEN KEYİF ALIYORUM ÇOK ZEVKLİ"

Haftanın 3 günü İstanbul'un trafik lambalarını tamir ettiğini belirten Engin Ufuk Gökdağ, işi keyif alarak yaptığını söyledi. 12. Sınıf öğrencisi Gökdağ, 'Mesela bu lambanın önce arıza tespiti yapıldı. Ledleri patlaktı. Bu ledleri lehim vererek yerinden söktüm ve yerine yenilerini taktım. Arızanın giderildiğini gördüm ve lamba artık kullanıma hazır hale geldi. Yaparken keyif alıyorum çok zevkli. Trafikte bir lambayı gördüğüm zaman 'Bunu ben yaptım' demek veya 'Bu bozuk lamba bize gelecek' demek gerçekten beni mutlu ve onore ediyor. Haftanın 3 günü buradayız. Yaptığımız iş başı para kazanıyoruz. 1 ayda ortalama 100 ya da 150 lamba tamir ederek belli bir miktar para kazanıyoruz" diye konuştu.