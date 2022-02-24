İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı - Son Dakika
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İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı

24.02.2022 12:15

- İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı Çorba için müşteriler patlamanın sesi ile kendilerini can havliyle dışarı attı 1 kişinin yaralandığı olayda dükkan sahibinin soğukkanlı müdahalesi faciayı önledi Afyonkarahisar'da bir lokanta yangın tüpünün patlaması sonucu...

- İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı

Çorba için müşteriler patlamanın sesi ile kendilerini can havliyle dışarı attı

1 kişinin yaralandığı olayda dükkan sahibinin soğukkanlı müdahalesi faciayı önledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir lokanta yangın tüpünün patlaması sonucu dükkan sahibi yaralandı. İçeride 6 kişinin çorba içtiği esnada yaşanan patlamada dükkanın için savaş alanına dönerken, dükkan sahibinin soğukkanlı müdahalesi ile olay hafif atlatıldı.

Olay, Fakipaşa Mahallesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahsen Sarı'ya ait lokantada sabah erken saatlerde meydana geldi. İçeride 6 kişinin yemek yediği esnada yangın tüpü henüz belirlenemeyen sebepten ötürü patladı. Patlamada içerdeki müşteriler kendisini can havliyle dışarı atarken, dükkan sahibi Ahsen Sarı ise soğukkanlı bir şekilde olaya müdahale ederek patlayan tüpü hemen dışarı attı. Sarı'nın müdahalesi ile içerdeki LPG yüklü tüpler patlamazken birisinde yaşanan sızıntıdan dolayı küçük bir yangın meydana geldiği belirtildi. Büyük paniğin yaşandığı olayda Sarı elinden hafif şekilde yaralanırken, müşterilere ise bir şey olmadı. Patlamanın hemen ardından vatandaşlar tarafından çekilen videolarda masaların üzerinde dağınıklık ve yemeklerin yere dökülmesi ise patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı
İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı
İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı
İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı
İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı
İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı
İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı

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Karahisar, Yangın, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçerisinde müşterilerin olduğu lokantada yangın tüpü patladı - Son Dakika


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