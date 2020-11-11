Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatı katındaki yer ocağında lokma pişirildikten sonra, söndürülmeyen ateş az kalsın evi yakıyordu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 2022 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden bir kişi apartmanın çatı katında lokma pişirmek için yer ocağı yaktı. Lokmayı pişirdikten sonra ateşi söndürdüğünü düşünen kişi evine döndü. Kısa süre sonra rüzgarında etkisi ile yeniden alevlenen yer ocağından çevreye yayılan ateş çatıdaki malzemeleri tutuşturdu. Çatıdan yükselen yoğun dumanı gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın çatı katında maddi hasara yol açtı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN