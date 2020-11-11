Son Dakika | Lokma dökerken apartmanı yakıyordu
11.11.2020 12:49
Son dakika haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatı katındaki yer ocağında lokma pişirildikten sonra, söndürülmeyen ateş az kalsın evi yakıyordu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatı katındaki yer ocağında lokma pişirildikten sonra, söndürülmeyen ateş az kalsın evi yakıyordu.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 2022 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden bir kişi apartmanın çatı katında lokma pişirmek için yer ocağı yaktı. Lokmayı pişirdikten sonra ateşi söndürdüğünü düşünen kişi evine döndü. Kısa süre sonra rüzgarında etkisi ile yeniden alevlenen yer ocağından çevreye yayılan ateş çatıdaki malzemeleri tutuşturdu. Çatıdan yükselen yoğun dumanı gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın çatı katında maddi hasara yol açtı.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Son Dakika Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu