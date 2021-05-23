Londra polisi, İsrail destekçilerinin Filistin destekçilerine saldırmasını önledi

23 Mayıs 2021 Pazar 18:21

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, Gazze'ye saldıran İsrail'le dayanışma gösterisi düzenleyenlerin, karşıt gösteri yapan Filistin destekçilerine saldırmaması için önlem aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, Gazze'ye saldıran İsrail'le dayanışma gösterisi düzenleyenlerin, karşıt gösteri yapan Filistin destekçilerine saldırmaması için önlem aldı.

İsrail destekçileri, İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde dayanışma gösterisi düzenledi. Gösteriye, aşırı sağcı Tommy Robinson da katıldı.

Bu arada küçük bir grup da Filistin bayraklarıyla elçilik yakınında toplandı.

"Özgür Filistin" sloganları atan grup ile İsrail yanlıları arasında polis önlem aldı. İsrail yanlılarının sayısının artması üzerine iki grubun arası polis minibüsleriyle kapatıldı.

Buna rağmen gösterinin bitmesinin ardından İsrail yanlısı az sayıda kişi, arkadan dolaşarak Filistin destekçilerine yaklaşmaya çalıştı. Hızla müdahale eden polis, grupların çatışmasını önledi.

Gösteri sonrası Filistin destekçileri bir süre daha sokaklarda slogan atarak dağıldı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişi yaşamını yitirmiş, 1400'den fazla kişi yaralanmış ve 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Londra polisi, İsrail destekçilerinin Filistin destekçilerine saldırmasını önledi - Son Dakika
Londra polisi, İsrail destekçilerinin Filistin destekçilerine saldırmasını önledi - Son Dakika
Londra polisi, İsrail destekçilerinin Filistin destekçilerine saldırmasını önledi - Son Dakika
Londra polisi, İsrail destekçilerinin Filistin destekçilerine saldırmasını önledi - Son Dakika
Kaynak: AA
Filistin, İsrail, Londra, Polis, Güncel, Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika Haberleri
17:42 Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı
17:39 Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?
17:35 Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun sosyal paylaşım sitelerindeki takipçi sayısı yarım milyarı aştı
17:27 Taksim'de ekipler parfümlerini aldı, seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı
17:25 Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor
17:22 Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi
16:55 Fenerbahçe'de Gustavo depremi: Emre Belözoğlu varsa, ben yokum!
16:51 Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi
16:13 İtalya'da düşen teleferik nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
Son Dakika Güncel Londra polisi, İsrail destekçilerinin Filistin destekçilerine saldırmasını önledi - Son Dakika