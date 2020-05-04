Son dakika: Loris Karius, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti!

Alman Bild'in haberine göre Karius, Siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Alman kaleci geçtiğimiz haftalarda alacakları için FIFA'ya başvurmuştu.



Bild'in haberinde Ocak 2020'den beri maaş alamayan Karius'un Nisan ayında FIFA'ya başvurduğu ve dün akşam sözleşmesini tek taraflı feshettiği ifade edildi.



Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, 'Şu anda maç yapmıyoruz. Kimseye oynamadığı dönemin parasını vermek istemiyoruz.' açıklaması yapmıştı. Karius'un menajerlerinden Florian Goll, Erdal Torunoğlulları'na şu sözlerle yanıt verdi:



"Torunoğulları'nın açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Loris Karius'u insanların önüne atmak istiyorlar. Bizim bahsettiğimiz ödemelerin koronavirüs kriziyle hiçbir ilgisi yok. Ocak ayından beri maaş ödenmedi. Kulüp bunu koronavirüs salgınına bağlamak istiyor ama bu doğru değil."







