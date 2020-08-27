Son dakika... Louisiana'da kimya tesisinde yangın - Son Dakika

ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan kimya tesisinde yangın çıktı.

ABD'de Laura Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde Lake Charles bölgesinde bulunan kimya tesisinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tesis alevlere teslim olurken, tesisten yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Louisiana Valisi John Bel Edwards sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangının şehrin dışında bulunan bir tesiste meydana geldiğini aktardı. Vali, Westlake, Moss ve Sulphur bölgelerinde yaşayan vatandaşlara barınaklarda kalmaları ve kapı, cam ve klimalarını kapatması yönünde uyarıda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, yangın bölgesine seyahat edilmemesi çağrısında bulunuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Louisiana eyaletini 240 kilometreye varan hızıyla Laura kasırgası vurmuş, 14 yaşındaki bir kız hayatını kaybetmişti.

(İHA)