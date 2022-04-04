Lübnan Başbakan Yardımcısı: "Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti" - Son Dakika
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Lübnan Başbakan Yardımcısı: "Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti"

04.04.2022 14:10

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami, yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede devletin iflas ettiğini söyledi.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saade eş-Şami, yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede devletin iflas ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Lübnan hükümeti adına Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri sürdüren heyetin başında bulunan Şami, katıldığı bir televizyon programında ülkenin ekonomik durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik krizin ortaya çıkardığı finansal tabloya değinen Şami, "Maalesef Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Meydana gelen zararı en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız. Devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında zarar paylaşımı olacaktır." dedi.

Öte yandan IMF ile müzakerelerde büyük ilerleme kaydettiklerini aktaran Şami, çeşitli konularda görüşmelerin sürdüğünü ve yakında bir anlaşma varmayı umduklarını belirtti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükümeti, Aralık 2021'de, yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü de Mart 2022'de yayımladığı raporda, Lübnan halkının yüzde 80'inin açlık sınırında yaşadığı uyarısında bulunmuştu.

Lübnan Başbakan Yardımcısı: Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti
Lübnan Başbakan Yardımcısı: Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti
Lübnan Başbakan Yardımcısı: Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti

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Başbakan Yardımcısı, Merkez Bankası, Lübnan, İflas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakan Yardımcısı: 'Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti' - Son Dakika


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