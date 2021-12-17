Son dakika! Lübnan Başbakanı Mikati'den "istifası halinde ülkedeki krizin kötüleşeceği" uyarısı - Son Dakika

Lübnan'da hükümet ortakları arasında yaşanan siyasi çatlak nedeniyle 12 Ekim'den bu yana kabine toplantıları yapılamazken, Başbakan Necib Mikati istifası halinde ekonomik krizin pençesindeki ülkede durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı Joseph Kasifi'yi kabul etti.

Lübnan'da hükümetin düşmemesi ve mevcut durumun daha da kötüleşmemesine yönelik uluslararası bir anlayışın hakim olduğunu aktaran Mikati, hükümetin çalışmalarının korunması ve sürdürülmesi için içeride ve dışarıda bir desteğin bulunduğunu ifade etti.

Hükümetin işinin başında olduğunu ve görevini yapmaya devam ettiğini söyleyen Mikati, kabinenin bir araya gelip toplantılarının yapılabilmesi için ilgili taraflarla iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Hükümetin istifa etmesinin "en kolay çözüm" ve aynı zamanda da "en büyük günah" olacağını söyleyen Mikati, "Eğer adımlar çözüme yönelik olursa, bu adımları atmaktan tereddüt etmem. Ancak istifa, durumun daha da kötüleşmesine, hatta genel seçimlerin ertelenmesine neden olur." dedi.

Lübnan'da mezhepsel siyasi güçlerin anlaşmazlıkları nedeniyle ancak 13 ay sonra 10 Eylül'de Necip Mikati başbakanlığında bir hükümet kurulmuştu.

Ancak 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut'taki liman patlaması için sürdürülen soruşturmada kendilerine yakın isimlerin hedef alındığını ve soruşturmanın siyasallaştırıldığını ileri süren hükümet ortağı Hizbullah ve Emel Hareketi, kabine toplantılarına katılmayı reddediyor.

Hükümette yaşanan bu siyasi çatlak nedeniyle 12 Ekim'den bu yana Mikati başbakanlığında kabine toplantıları yapılamıyor.