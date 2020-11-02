Son Dakika | Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İzmir'deki deprem için taziye mesajı
02.11.2020 18:53
Son dakika haberler: Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, İzmir'de yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Mesajda, hayatını kaybedenlerin yakınları için baş sağlığı ve yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.
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