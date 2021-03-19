Son dakika haberleri... Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselmesi protesto edildi - Son Dakika

Lübnanlılar, ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat şartları ve doların karaborsadaki yükselişini protesto etmek için başkent Beyrut'ta yürüyüş düzenledi.

Beyrut'taki Merkez Bankasının önünde toplanan Lübnanlılar, yerel para biriminin karaborsada giderek değer kaybetmesi üzerine "geçiş hükümeti için sokağa" sloganıyla Enerji Bakanlığı binasına yürüdü.

Göstericiler, Lübnan bayraklarının yanı sıra üzerinde " Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sorumlularından hesap sorulsun", "4 Ağustos felaketinin hesabını soracak geçiş hükümeti istiyoruz", "Özgürlük, onur ve adalet" ve "İstifa etmiş hükümetin yerine bağımsız hükümet istiyoruz" yazan pankartlar taşıdı.

Enerji Bakanlığından Lübnan Elektrik Kurumuna ve oradan da Hükümet Sarayının (Başbakanlık) önündeki Riyad Sulh Meydanı'na yürüyen eylemciler, mevcut ekonomik krizden sorumlu tuttukları siyasi partilerin dışında, bağımsız bir geçiş hükümetinin kurulması yönünde talepte bulundu.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Sayda kentinde de "Lübnan'ı ve Lübnanlıları kurtarmak için" sloganıyla gösteri düzenlenirken, Lübnan'ın diğer bazı bölgelerinde kısa süreliğine yolları trafiğe kapatma eylemleri gerçekleştirildi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira olarak açıklansa da karaborsada dolar halihazırda 12 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.