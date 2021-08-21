Son dakika... Lübnan'da hükümet akaryakıt sübvansiyonunu azaltma kararı aldı - Son Dakika

Lübnan'da Merkez Bankasının akaryakıta yönelik desteği kaldırma kararından sonra hükümet, yoksul ailelere yönelik "yardım karnesi" hayata geçirilinceye kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Merkez Bankasının 12 Ağustos'tan itibaren akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararını ele almak üzere Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra Maliye Bakanı Gazi Vezni, Enerji Bakanı Rimun Gacar ve Merkez Bankası Riyad Selame ile olağanüstü bir toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Avn, toplantıdan sonra halka hitaben yaptığı açıklamada, akaryakıta yönelik sübvansiyonun eylül ayının sonuna kadar sürdürme kararı aldıklarını belirtti.

Ülkede akaryakıt krizinin derinleşmesinden Merkez Bankası Başkanı Selame'yi sorumlu tutan Avn, bugünkü kararla sübvansiyonu aşamalı olarak kaldırma ve "yardım karnesini" hayata geçirmeyi hedeflediklerine işaret etti.

Başbakan Diyab da yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından ötürü vatandaşın kaldıramayacağı yaşamsal zorlukları hafifletmek amacıyla bir takım adımlar attıklarını belirtti.

Merkez Bankasının sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını aktaran Diyab, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstleneceğini kaydetti.

Özellikle eğitim yılının başlayacağı bir döneme denk gelmesi hasebiyle bu adımın kaçınılmaz olduğu ancak ekim ayında hayata geçirmeyi planladıkları yoksul ailelere yönelik "yardım karnesi" öncesinde geçici olacağına dikkati çeken Diyab, ayrıca kamu çalışanlarına 2 taksit şeklinde bir maaş fazla ödeme ve yol ücretini de günlük 8 bin liradan 24 bin liraya çıkarma kararı aldıklarını duyurdu.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının kararına tepki gösteren Lübnan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yi "tehlikeli sonuçlar doğuracak bu kararı tek başına almakla" suçlamıştı.

Ekonomik krizin başladığı 17 Ekim 2019'dan sonra doların karaborsada yükselmesine bağlı olarak akaryakıtı yüzde 85 sübvanse eden Merkez Bankası, 28 Haziran'da akaryakıt ürünlerinin ithalatı için artık bir ABD dolarını 3 bin 900 Lübnan lirasından firmalara sağlayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzine yüzde 35, motorine ise yüzde 38 zam yapmıştı.

Yaklaşık 2 haftadır halkın akaryakıt istasyonları önündeki kuyruklarda saatlerce beklemesine rağmen bulamadığı benzin ve motorinin fiyatlarına, bugünkü karardan sonra yüzde 100 zam bekleniyor.

Halihazırda Lübnan'da 78 bin liradan satılan 20 litrelik benzin bidonunun 150-160 bin liraya, 58 bin lira olan 20 litrelik motorin bidonunun ise 120-125 bin liraya yükselebileceği öngörülüyor.