Son dakika! Lübnan'da polis, ekonomik kriz ve Kovid-19 karantinası protestolarına müdahale etti: 23 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Lübnan'da polis, ekonomik kriz ve Kovid-19 karantinası protestolarına müdahale etti: 23 yaralı

26.01.2021 22:43
Son dakika! Lübnan'da polis, ekonomik kriz ve Kovid-19 karantinası protestolarına müdahale etti: 23 yaralı, System.String[]

Son dakika haberine göre Lübnan'da ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinanın protesto edildiği gösteriler gün boyu sürerken, Trablusşam'daki eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Lübnan'da ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinanın protesto edildiği gösteriler gün boyu sürerken, Trablusşam'daki eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta hayata geçirilen 10 günlük olağanüstü halin uzatılmasına ve yaşanan ekonomik krize tepki gösteren Lübnanlılar bugün de sokaklardaydı.

Lübnan'ın en yoksul bölgesi olması hasebiyle ekonomik krizin protesto edildiği gösterilerin merkezi haline gelen kuzeydeki Trablusşam kentinde, dün güvenlik güçleri ile eylemciler arasında yaşanan gerginlik bugün de tekrarlandı.

Kentin farklı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren devam eden kamyonlarla yolları trafiğe kapatma eylemi, akşama doğru kent merkezindeki Nur Meydanı'nda ordu ve polisin aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle gerginliğe dönüştü.

Güvenlik güçleri, güç kullanarak göstericileri dağıttıktan sonra Nur Meydanı'nı tüm girişlere kapattı.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablusşam'daki müdahale sırasında 23 göstericinin yaralandığını duyurdu.

Söz konusu yaralılardan 17'sine olay yerinde müdahale edildiği, 6'sının ise hastanede tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, olaylarda yaralananlara müdahale için bölgede Kızılhaç Örgütünden 6 ekibin görev yaptığı ifade edildi.

Beyrut'un farklı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan kısa süreli yolları trafiğe kapatma eylemi, emniyet birimlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında akşama kadar sürdü.

Diğer taraftan sosyal medya üzerinden yapılan "protestolara katılım" çağrıları da devam ediyor.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, dün Trablusşam'da güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda 41 kişinin yaralandığını aktarmış, ülkenin resmi haber ajansı NNA da söz konusu gerginlik sırasında 26 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Güvenlik güçleri, Ekonomik Kriz, Protesto, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Lübnan'da polis, ekonomik kriz ve Kovid-19 karantinası protestolarına müdahale etti: 23 yaralı - Son Dakika


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