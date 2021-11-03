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Son Dakika | Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan medyaya Körfez'le ilişkileri düzeltmek için yardım çağrısı - Son Dakika

Son Dakika | Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan medyaya Körfez'le ilişkileri düzeltmek için yardım çağrısı

03.11.2021 04:33
Son Dakika | Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan medyaya Körfez'le ilişkileri düzeltmek için yardım çağrısı

Son dakika haberleri... Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, tüm medya kuruluşlarından Körfez'deki Arap ülkeleri ile Lübnan arasındaki anlaşmazlığı gidermeye ve yakınlaşmaya katkıda bulunmalarını istedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, tüm medya kuruluşlarından Körfez'deki Arap ülkeleri ile Lübnan arasındaki anlaşmazlığı gidermeye ve yakınlaşmaya katkıda bulunmalarını istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından açıklama yapan Buhabib, Suudi Arabistan Ukaz gazetesinin aleyhindeki yazısına karşılık cevap verdi.

Buhabib, "Bağlamından koparılmış, bölük pörçük ateşe benzin döken anlatılar yerine gazeteden krizi çözmek için yardımcı olmasını temenni ederdim" dedi.

Suudi Arabistan Ukaz gazetesinin, kendisinin bir basın kuruluşuyla yayınlanmayan bir röportajındaki ses kayıtlarında Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini çekemediğini ve Hizbullah ile uyumlu olduğunu ortaya koyan konuşmalar elde ettiğine dair iddiasını değerlendiren Buhabib, "O röportaj kriz çıkmazdan önce yapılması planlanmıştı, Lübnan ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi ve bir diyalog açılmasını hedeflemekteydi" ifadesini kullandı.

Söz konusu iddialara ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağını belirten Buhabib, tüm medya kuruluşlarını Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığı çözmeye ve birbirlerine yaklaştırmaya gayret göstermeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesi salı günü yayımladığı bir yazıda, Buhabib'in Suudi Arabistan'ı ve Körfez ülkelerini çekemediğini, Hizbullah Lideri'nin yaydığı kışkırtıcı iddialarla uyum içinde olduğunu ortaya koyan ses kayıtlarını ele geçirdiğini öne sürmüştü.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

Ancak Kardahi'nin açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn 29 Ekim, Kuveyt ve BAE de 30 Ekim'de Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez, Lübnan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan medyaya Körfez'le ilişkileri düzeltmek için yardım çağrısı - Son Dakika


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