Son dakika... Lübnan Hizbullahı, Avustralya'nın kendilerini "terör listesine alma" kararını kınadı - Son Dakika

Lübnan Hizbullahı, Avustralya'nın kendilerini terör listesine alması kararını kınayarak, tutumlarında herhangi bir değişikliğin meydana gelmeyeceğini açıkladı.

Hizbullah, örgüte yakın Lübnan merkezli El-Mayedin haber sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, kararı kınayarak, Avustralya'yı, ABD ve İsrail'e boyun eğmekle itham etti.

Açıklamada, karar nedeniyle partinin tutumu, direniş ve moralinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceği ifade edildi.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, dün Neonazi örgütü "The Base" ve Lübnan kökenli Hizbullah'ın tüm unsurlarının terör örgütleri listesine alındığını açıklamıştı.