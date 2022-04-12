Son Dakika | Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı (2)

12.04.2022 10:04

Son dakika haberleri: Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful Belediyesi yakınındaki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful Belediyesi yakınındaki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'a bağlı el-Alem televizyon kanalı, patlamanın oldukça güçlü olduğunu ve beldede büyük paniğe yol açtığını bildirdi.

Patlamanın Benaful Belediyesi yakınında Emel Hareketi ofisine ait bir izci merkezinde olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, patlamanın meydana geldiği yer ile yaralıları hastaneye taşıyan ambulanslara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Katar merkezli Aljazeera televizyonu, patlamada ölen kişinin Benaful Belediye Başkanı'nın oğlu olduğunu, patlamada Benaful Belediyesi'nin tamamen yıkıldığını, çevre binalarda da büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika | Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı (2)
Son Dakika | Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı (2)
Son Dakika | Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı (2)

YORUMLAR
500
Lübnan'da Un Kıtlığı Yüzünden Fırınlar Kapanacak Lübnan'da Un Kıtlığı Yüzünden Fırınlar Kapanacak Gürbulak'ta yolcu otobüsünün yakıt deposunda 345 kilo uyuşturucu ele geçirildi Gürbulak'ta yolcu otobüsünün yakıt deposunda 345 kilo uyuşturucu ele geçirildi Lübnan'da buğday krizi ekmek üretiminde aksamaya yol açtı Lübnan'da buğday krizi ekmek üretiminde aksamaya yol açtı

Lübnan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Son Dakika


Son Dakika
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:16:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement