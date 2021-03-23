Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ülkedeki hükümet krizi ve ekonomik sorunları görüştüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Rai, dün akşam BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Rai, görüşmede Lübnanlıların yaşadığı koşullar ile devletin tutumuna dair, "Siyasi gruplar, ulusal para birimindeki büyük değer kaybının yanı sıra açlık ve yoksulluğun yayılmasıyla ülkenin tümüyle çökmeye yaklaştığı bu dönemde bir kurtarma projesi için bir araya gelmekten acizler." dedi.

Lübnan'a özel uluslararası bir konferans düzenlenmesi görüşünü dile getiren Rai, "Lübnanlılar BM'den öncü bir rol bekliyor. Lübnan, BM'nin aktif kurucu üyelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres de Lübnan'la yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, hükümetin kurulması ve ülkenin çekişmelerden uzak tutulmasının kaçınılmazlığına dikkati çekti.

Maruni Patriği Rai daha önce de Lübnan'a yardım için uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu ancak Hizbullah'ın tepkisiyle karşılanan bu çağrıya siyasilerden de destek gelmemişti.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.