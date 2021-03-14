Son dakika: Lübnan Maruni Patriği: "Yönetimin, devleti halkına nasıl düşman ettiğini anlayamıyoruz" - Son Dakika

Son dakika: Lübnan Maruni Patriği: "Yönetimin, devleti halkına nasıl düşman ettiğini anlayamıyoruz"

14.03.2021 17:05
Son dakika: Lübnan Maruni Patriği:

Son dakika haberleri... Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, ülkedeki ekonomik sorunlara ve hükümet krizine işaret ederek siyasi makamların, devleti halkına nasıl düşman ettiğini anlayamadıklarını söyledi.

Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, ülkedeki ekonomik sorunlara ve hükümet krizine işaret ederek siyasi makamların, devleti halkına nasıl düşman ettiğini anlayamadıklarını söyledi.

Lübnan'daki Hristiyanların dini mercisi Patrik Rai, başkent Beyrut'ta düzenlenen ayin sırasında yaptığı konuşmada, bir kez daha ülkedeki krize dikkati çekerek siyasi güçlere tepkilerini dillendirdi.

Rai, Lübnan'da yöneticilerin çekişmeleri arasında sıkışan halkın, yardım çığlıkları ve uluslararası çağrılara rağmen kurtulamadığını savundu.

Maruni Patriği, "Bunlar sanki ulusal vicdanları ile duygularını yitirmişler. Yönetim, halkın yoksulluk ve açlığını görüyor ama yedirmiyor, karanlıkla yaşadığını görüyor ama ışık vermiyor, sokaklarda çığlıklar attığını görüyor ama taleplerine yanıt vermiyor, işsiz görüyor ama istihdam yaratmıyor, mahkemelerde görüyor ama kendisine adaleti sağlamıyor, uçuruma gittiğini görüyor ama kurtarmıyor. Yönetimin, devleti halkına nasıl düşman ettiğini anlayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin geleceğini gençlerde gördüklerini belirten Rai, gençlerin taleplerini dillendirmek amacıyla düzenlediği protestolar için birlikte hareket etmeleri halinde bunların "vaat edici ve yapıcı bir devrime" dönüşeceğine işaret etti.

Gençlerin gerçekleştireceği devrim sayesinde siyasi güçlerin, ekonomik krizden kurtulmak için reformları hayata geçirecek hükümeti kurmada anlaşabileceğine dikkati çeken Rai, "Siyasi yetkililerin, anlaşmazlıklarını çözmek için bir araya gelemediği bu duruma gelmişsek, Birleşmiş Milletler himayesinde bir uluslararası konferansa sığınmak kaçınılmaz olur." diye konuştu.

Maruni Patriği Rai, halkın öfkesini anladıkları gibi ordunun da şikayetlerini anlamaları gerektiğine vurgu yaparak, "Ordu bu halktan oluşuyor ve halkla karşı karşıya getirilmemesi gerekir. Lübnan'ı savunmadan sorumlu tek meşru güç ordudur, bu nedenle de onun dışındaki hiçbir silahın varlığına meşruiyet verilemez." dedi.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Merkez Bankasının resmi kuru 1500 Lübnan lirasında sabit tutmasına rağmen karaborsada son günlerde yerel para biriminin ABD doları karşısında yaşadığı rekor seviyelerdeki değer kaybı nedeniyle protestolar düzenleniyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

İstihdam, Hükümet, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Lübnan Maruni Patriği: 'Yönetimin, devleti halkına nasıl düşman ettiğini anlayamıyoruz' - Son Dakika


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