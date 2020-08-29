Lübnan- Suriye sınırında Lübnan ordusuna el yapımı bombanın atılması sonucu 4 askerin yaralandığı açıklandı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu devriyesi Suriye'den Lübnan topraklarına sızmaya çalışan iki kişiyi takip ettiği sırada aralarından biri devriyeye el bombası attı. Olayda 4 askerin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Devriyenin bir kişiyi tutukladığı ve elindeki dört mühimmat kutusunu ele geçirdiği ifade edildi. Tutuklanan kişi hapse götürülürken, kaçan diğer kişinin ise arama çalışmaları sürüyor. - BEYRUT