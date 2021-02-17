Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 60, Fas'ta 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi.

Ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 152'ye, vaka sayısı 346 bin 63'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 251 bin 804'e yükseldi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 13 kişi daha vefat etti, 508 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 517'ye, vaka sayısı 479 bin 579'a, iyileşenlerin sayısı da 461 bin 466'ya ulaştı.