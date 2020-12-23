Lübnanlı Hristiyanlar Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle buruk bir Noel Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika

Lübnanlı Hristiyanlar Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle buruk bir Noel Bayramı'na hazırlanıyor

23.12.2020 13:55

Lübnanlı Hristiyanlar, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen korkunç patlama nedeniyle bu yıl buruk bir yılbaşı ve Noel Bayramı'na hazırlanıyor.

Lübnanlı Hristiyanlar, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen korkunç patlama nedeniyle bu yıl buruk bir yılbaşı ve Noel Bayramı'na hazırlanıyor.

Ülkedeki mevcut ekonomik kriz ve Beyrut Limanı'nda yaşanan felaketin geride bıraktığı büyük can kaybı ve yıkım, Noel ve yılbaşı hazırlıklarına da yansıyor.

Başkent Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği bölgenin yakınında yaşayan Lübnanlılar, bazı sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği çeşitli etkinlik ve eğlencelere rağmen bu yıl Noeli buruk geçirdiklerini söylüyor.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 190'ı aşkın kişinin yaşamını yitirmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve yaklaşık 300 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açan büyük patlamanın geride bıraktığı enkaz, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü aktivistlerin girişimleriyle büyük oranda kaldırılmış olsa da bölgedeki ev ve iş yerlerinin onarımı henüz gerçekleştirilemedi.

"Bu bayramda, kaybettiğimiz yakınlarımız ve evlerimizin acısını yaşıyoruz"

Beyrut Limanı'ndaki patlamada dükkanı yıkılan İlyas Aftini, AA muhabrine yaptığı açıklamada, patlamanın geride bıraktığı yıkımın ortasında bir bayram kutlamaya çalıştıklarını söyledi.

Aftini, "Bu yıl kesinlikle bizim için bayram diye bir şey yok. Sevdiklerimizi kaybettik. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve hala dönemeyen aileler var. Dolayısıyla bu sene her yıl yaptığımız süslemeleri yapmadık." dedi.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Aftini, şunları anlattı:

"Bu bayramda, kaybettiğimiz yakınlarımız ve evlerimizin acısını yaşıyoruz. Bu süreçte devletin ciddi herhangi bir yardımını göremedik. Bizleri belirsiz bir gelecek bekliyor, yarın çocuklarımıza yedirecek bir ekmek bulup bulamayacağımızı dahi bilmiyoruz. Ülkenin en kötü mali krizlerden birini yaşadığı bu dönemde hala patlamanın geride bıraktığı yıkımı kendi imkanlarımızla gidermeye çabalıyoruz."

"Bu yıl Noel bizim için diğer günler gibi geçiyor"

Patlama bölgesinde bulunan dükkanını kendi imkanlarıyla toparladığını anlatan 65 yaşındaki Siham Bekyan da zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

Bugüne kadar Noel bayramlarını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını hatırlatan Bekyan, "Ancak bu yıl Noel bizim için diğer günler gibi geçiyor. Çünkü hala kelimenin tam anlamıyla büyük bir yıkım getiren Beyrut Limanı'ndaki patlamanın şokunu yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra bayram filan kalmadı"

Liman bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki Meryem Şedyak da oturduğu küçük dükkanında, "Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra bayram filan kalmadı. Ölümle karşı karşıya geldik, daha nasıl bayram olacak." ifadelerini kullandı.

Şedyak, bu yıl ne yazık ki bir bayram sevinci yaşayamadıkları ancak Noelin manevi atmosferini hissetmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Mar Mihayil sakinlerinden Vedii Semaha da "Yaşadığım evde büyük hasar oluştu. Evin tavanının çökmesi sonucu yaralandım, kafamdan bir ameliyat geçirdim." dedi.

Bu yıl da her şeye rağmen Noel Bayramı'nın sembolü olan çam ağacını süslemeyi ihmal etmediğini söyleyen Semaha, "Ancak sevinç adına bir şey söz konusu değil. Hasar gören evim hala olduğu gibi duruyor ve kimse bakmıyor." şeklinde konuştu.

Kendileri için 2020'nin felaket yılı olduğunu vurgulayan Semaha, limandaki patlamanın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala evinin kapı ve pencerelerini dahi değiştiremediğini aktardı.

"Beyrut'un yeniden kalkınması gerekiyor"

Ülkedeki "Grass-Root" isimli sivil toplum kuruluşunda çalışan aktivist Meysa Mansur, "Beyrut'un yeniden kalkınması gerekiyor" sloganıyla her türlü umutsuzluğa karşı durduklarını belirtti.

Mansur, bu yıl Noeli buruk kutladıklarını ancak her şeye rağmen ülkenin geleceğine umutla bakmaları gerektiğini dile getirdi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada en fazla yıkımın yaşandığı Mar Mihayil bölgesinde gönüllü çalışmalara katılan Mansur, "Patlamadan etkilenen bölgelere çok önem veriyoruz. Noel Bayramı münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz günlük eğlencelerle halka bayram sevinci yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Mansur, Lübnanlıların bu dönemde birbirleriyle daha fazla kenetlenmeye ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yöndeki faaliyetlerini devam ettireceklerini anlattı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

Lübnanlı Hristiyanlar Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle buruk bir Noel Bayramı'na hazırlanıyor
Lübnanlı Hristiyanlar Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle buruk bir Noel Bayramı'na hazırlanıyor
Lübnanlı Hristiyanlar Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle buruk bir Noel Bayramı'na hazırlanıyor
Lübnanlı Hristiyanlar Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle buruk bir Noel Bayramı'na hazırlanıyor

Beyrut Limanı, Ağustos, Patlama, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlı Hristiyanlar Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle buruk bir Noel Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika


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