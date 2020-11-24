Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu - Son Dakika

Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu

24.11.2020 08:10
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu, System.String[]

Son dakika haber... ANTALYA'da 5 yıldızlı otellerin yanı başında lüks tatilin bedava sunulduğu çardak kent, kış mevsiminin gelmesiyle kaderine terk edildi.

ANTALYA'da 5 yıldızlı otellerin yanı başında lüks tatilin bedava sunulduğu çardak kent, kış mevsiminin gelmesiyle kaderine terk edildi. Vatandaşlar, eşyalarını toplayıp gidince geriye çardakların iskeletleri ve çöp yığınları kaldı.

Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar, bu yıl da yaz mevsiminin başlamasıyla kuruldu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçirdi. Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanı bulunurken, bazılarında ise lavabo dışında hiçbir şeyin olmadığı görüldü. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar da gündüz saatlerinde ayrılıp, akşam yeniden çardaklarına dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.

KIŞ MEVSİMİ GELİNCE ÇARDAKLAR TERK EDİLDİYaz sıcaklarında doğayla iç içe geçirilen günlerin ardından kış mevsimi gelince, çardaklardaki bedava tatil de sona erdi. Vatandaşlar kişisel eşyalarını toplayıp evlerine dönerken geride yalnızca çardakların iskeletleri ve bırakılan çöpler kaldı. Olta balıkçılarının uğrak yeri haline gelen sahil bandı boyunca çok sayıda köpeğin olduğu da dikkati çekti. Bazı köpeklerin açlıktan çöpleri karıştırdığı görülürken olta balıkçıları ise geride bırakılan çöplere ve sahil bandının kötü görüntüsüne tepki göstererek, turizm kentine yakışmadığına dikkati çekti.

Çöp birikintilerine tepki gösteren olta balıkçısı Varol Ekinci, "İnsanlar buraya yazın gelip güzelce tatillerini yapıp vakit geçiriyor. Lüks otellerin hemen yanındaki bu denize sıfır noktada çardaklar şu anda terk edilmiş. Hava soğuyunca durum böyle oldu ama geride çöpler bırakılmasaydı daha iyi olacaktı" dedi.


Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu

Antalya, Kumköy, serik, Aksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu - Son Dakika


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