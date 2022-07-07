Son Dakika | Lüleburgaz'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Lüleburgaz'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

07.07.2022 15:40
Son Dakika | Lüleburgaz'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Anıl Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Apartmanın çatısında hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Lüleburgaz'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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