Lüleburgaz'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında Lüleburgaz-Umurca köyü yolunda meydana geldi. Umurca köyünden, Lüleburgaz yönüne giden Recep Ç. (21) yönetimindeki 59 KA 123 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa K. (26) idaresindeki 59 KA 123 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 59 KA 123 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Ç. olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan eşi Aytül Ç. ile 59 KA 123 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa K. ve araçta bulunan Muzaffer E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Aytül Ç. ve Mustafa K.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Recep Ç.'nin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından koruyucu tulum giyen ekip tarafından hastane morguna konuldu.