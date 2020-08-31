Son dakika! Lüleburgaz'da otomobil yangını - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Hasan Üstün yönetimindeki 39 NT 116 plakalı seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan duman çıktığını fark eden Üstün, aracı durdurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Söndürülen yangında otomobilde maddi hasar oluştu.