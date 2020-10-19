Son dakika! Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı

19.10.2020 11:05
Son dakika! Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Son dakika haberleri... Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk Düzdağ idaresindeki 39 ABD 516 plakalı minibüs ile Şemsi Yapar yönetimindeki 39 BH 223 plakalı otomobil Edirne bayırı mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Yapar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sürücü ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Lüleburgaz, Otomobil, Minibüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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