Son dakika! Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Yapar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk Düzdağ idaresindeki 39 ABD 516 plakalı minibüs ile Şemsi Yapar yönetimindeki 39 BH 223 plakalı otomobil Edirne bayırı mevkisinde çarpıştı.

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