İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle yarından itibaren açılacak lunaparklarda son hazırlıklar yapıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeyle lunaparklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla yarından itibaren faaliyetlerine başlayacak. Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirlerle açılacak olan lunapark ve tematik parklarda açılış hazırlıkları başladı. Bayrampaşa Adapark Şehir Parkı'nda bugün temizlik ve dezenfekte işlemleri Bayrampaşa Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Lunaparklarda korona virüs (Covid-19) salgınına karşı birtakım önlemler de alındı. Her makinenin girişine el dezenfektanları konulurken, makinelerde sosyal mesafeye göre bir oturma düzeni oluşturuldu.

"HER MAKİNE VATANDAŞLAR İNDİKTEN SONRA TEKRAR DEZENFEKTE EDİLECEK"

Yarından itibaren lunaparklarda alınan tedbirleri anlatan Adapark Genel Müdürü İsmail Çıldır, "Bu konuda Bayrampaşa Belediyesi çok hassas davranıyor. Bizim müracaatımıza karşılık hemen temizlik ekibini gönderdi. Hijyen temizliğimiz yapılıyor. Yarın itibarıyla içeriye maskesiz hiç kimse alınmayacak. Girişte ateş ölçümleri yapılacak. Sosyal mesafelere dikkat edilecek. Her makine vatandaşlar indikten sonra tekrar dezenfekte edilerek bu şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız" dedi.

(Serdar Ünal/İHA)