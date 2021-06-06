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Lütfü Savaş: "Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz" - Son Dakika

Lütfü Savaş: "Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz"

06.06.2021 13:58

- Lütfü Savaş: "Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz" Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: "Hatayspor, en üst yerlerde kalmayı ve Avrupa'ya gitmeyi tercih edecek" Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'in gol kralı Boupendza'ya İngiltere, İtalya ve...

- Lütfü Savaş: "Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş:

"Hatayspor, en üst yerlerde kalmayı ve Avrupa'ya gitmeyi tercih edecek"

HATAY - Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'in gol kralı Boupendza'ya İngiltere, İtalya ve İspanya'dan tekliflerin olduğunu söyledi. Savaş, 24 yaşındaki futbolcuyu 8 Milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeline satmak istemediklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından olan ve ligi altıncı sırada bitiren Hatayspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yabancı kuralının gelmesi ile birlikte daha çok Türk futbolculara yönelen bordo-beyazlılarda ayrıca golcü futbolcu Boupendza'ya da İngiltere, İtalya ve İspanya'dan teklifler var. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, İHA'ya yaptığı açıklamada dengeli bir takım kurmak istediklerini, hem tecrübeli hem de gelecek vadeden futbolcular transfer ettiklerini belirtti.

"Beklentilerimizin üzerinde transfer yaptık"

Lütfü Savaş, uyum içerisinde futbol oynayacak, saha dışında da uyum içerisinde bir sosyal yaşantıya sahip olacak takım oluşturmaya çalıştıklarını aktararak, "Kendi gençlerimiz de var, onları da hazırlık kampına göndereceğiz. Ama transfer ettiğimiz futbolculara baktığımızda birisi 18, 23, 24, 29 yaşlarında hem tecrübeli hem de gelecek vadeden, ileride milli takımda oynayabilecek çocukları aldık. Yani istiyoruz ki yabancı konusunda olduğu gibi yabancıların da hem gencini hem de tecrübelisini alıyoruz. Takım içerisinde birbirini tamamlayan, uyum içerisinde futbol oynayacak, saha dışında da uyum içerisinde bir sosyal yaşantıya sahip olacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hem yerli hem de yabancı için geçerli. Şu ana kadar beklentilerimizin üzerinde hem transfer yaptık hem de görüştüğümüz futbolcularla iyi gidiyor" dedi.

"Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz"

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza'ya tekliflerin olduğunu ve 8 Milyon Euro'dan aşağı satmak istemediklerini sözlerine ekleyen Savaş, "İngiltere, İtalya ve İspanya'dan teklifler var. Bunların bir kısmı resmi, resmi olmayanlar da var. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii bizim sözleşmeli oyuncumuz, kalırsa Türkiye'de oynayacak ama kalmazsa da daha önce 8 milyon 100 bin Euro'yu görmüş bir futbolcu, imzasını da atmıştık. Bunun aşağısına satmayı düşünmüyoruz. Ama bu civarlarda şimdi alacak takımlar var. Muhtemelen de 15 Haziran sonrasında daha da hızlanır süreç. Ne giderse kayıp, ne de kalırsa bizi üzecek sonuç olur. Ama gördüğüm kadarı ile alıcılar ısrarlı. Bu ısrar devam eder, belli bir noktada buluşursak Boupendza'yı başka takıma verebiliriz" dedi.

"Çok alternatifli bir takım kurduk"

Başkan Savaş bundan sonra Hatayspor'un, en üst yerlerde kalmayı ve Avrupa'ya gitmeyi tercih edeceğini ama aynı zamanda mili takıma futbolcu yetiştirmek için çaba sarf edeceğine vurgu yaptı. Lütfü Savaş, artık amaçlarının bundan sonra kurumsallaşma, altyapı ve Hatayspor'un şartlarına yakışır bir tesis yapmak olduğunu söyledi.

İç ve dış transfer çalışmalarına devam ettiklerini de açıklayan Savaş, "Şu anda santrfor görüşmemiz var, biri aynı zamanda açık oynayan yurt dışından bir görüşmemiz var. Çok iyi bir milli takım oyuncusu ile anlaşma yaptık. Kısa sürede açıklayacağız. Aabid ile çalışmalarımız devam ediyor, anlaşma imzalamadık ama burada kalacağını düşünüyoruz. Çok alternatifli bir takım kurduk, genç de tecrübeli de var. İnşallah maya tutar ve geçen sene gibi bir lig geçiririz" dedi.

"Federasyonun milli takımı düşünmesi kadar doğal bir şey olamaz"

Yabancı sınırlamasının doğru bir karar olduğunu savunan Lütfü Savaş, "Tabii takımlarında yabancı futbolcu sayısı fazla olan takımlarımız yabancı sınırlamasına üzülmüştür. Biz böyle bir kararın geleceğini tahmin ediyorduk. Hem yabancı hem de yerli statüsündeki oyuncular konusunda tedbirli davrandık. 6 yeni futbolcu aldık. Yabancılarımızda giden var, gelen var. Dengeli bir takım yapmaya çalıştık. Federasyonumuzun istediği şekilde şekillenecek bir takım oluşturduk. Tabii federasyon tarafından düşündüğünüz zaman Türkiye'de yetişen futbolcuların özellikle Süper Lig'de olanları milli takımda oynatabilmek istiyorlar. Onlar da kendi açısından haklı. Özellikle büyük takımlarda yabancı kontenjanı fazlasıyla olduğu için onlar bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Belki de gecikmiş bir karar bu. Çünkü şu anda milli takımda oynayan futbolcuların çoğu Avrupa'da oynayan çocuklar. Yerli statüsünde olup da Türkiye'de oynayan futbolcu sayısı çok az. Federasyonun milli takımı düşünmesi kadar doğal bir şey olamaz" ifadelerine yer verdi.

Lütfü Savaş: Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz
Lütfü Savaş: Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz
Lütfü Savaş: Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz
Lütfü Savaş: Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz

Lütfü Savaş, Hatayspor, Savaş, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Lütfü Savaş: 'Boupendza'yı 8 milyon Euro'nun aşağısına satmayı düşünmüyoruz' - Son Dakika Spor


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