Son dakika... Macar Kültür Merkezi 1. Dünya Savaşı'ndaki kadınların kahramanlığını sergiyle anacak - Son Dakika

Macar Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "Kadınlar da Kahramandı" adlı sergiyle, Birinci Dünya Savaşı'nda erkeklerin savaştığı esnada kadınların yaptığı kahramanlıklar bir araya getiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, serginin küratörleri arasında Viyana Macar Tarih Enstitüsü Başkanı Iván Bertényi, Paris Macar Kültür Merkezi Direktörü Zita Bodnár ile fotoğraf sanatçısı ve tarihçi Károly Kincses yer alıyor.

Sergi, Birinci Dünya Savaşı'na katılanların yanı sıra oğlu, ağabeyi veya eşleri savaştayken ülkelerinin ekonomisini ayakta tutmaya çabalayan kadınların daha önce sergilenmeyen arşiv fotoğraflarından oluşuyor.

Kadınların Macaristan'da hayata geçirdiği faaliyetlerin yanı sıra Türkiye'deki çalışmalarına da yer veren sergi, 28 Mayıs'a kadar gezilebilecek.