Son dakika! Macaristan, AB Komisyonu'nu Kovid-19 aşısı temini konusunda yavaş hareket etmekle suçluyor - Son Dakika

Son dakika! Macaristan, AB Komisyonu'nu Kovid-19 aşısı temini konusunda yavaş hareket etmekle suçluyor

14.01.2021 16:01
Son dakika! Macaristan, AB Komisyonu'nu Kovid-19 aşısı temini konusunda yavaş hareket etmekle suçluyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yavaş hareket etmesinden dolayı kısıtlamaların kaldırılamadığını söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yavaş hareket etmesinden dolayı kısıtlamaların kaldırılamadığını söyledi.

Bakan Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonu'nun aşı temini konusundaki politikasını eleştirdi.

Szijjarto, "Herkes Brüksel'in açıklamalarına inanarak AB'de geçen yılın sonunda ve bu yılın başında muazzam hızla aşılamanın başlamasını ve bunun neticesinde ise AB ülkelerinde halihazırda yürürlükte olan kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyordu ama bu beklentiler AB Komisyonu yüzünden gerçekleştirilemedi." dedi.

AB tarafından desteklenen aşıların da AB'ye çok yavaş şekilde ulaştığını iddia eden Szijjarto, bu sırada ABD'de, İngiltere'de ve İsrail'de hızlı bir şekilde insanların aşılanmaya devam ettiğini söyledi.

AB Konseyinin farklı kanallar üzerinden aşı almak isteyen ülkelere de aylarca tepki gösterdiğine dikkati çeken Szijjarto, Doğu ülkeleriyle aşı görüşmesi yapmanın doğru karar olduğunu çünkü bugün bazı Batı Avrupalı ülke ve şirketlerin de Ruslarla aşı üretme konusunda görüştüğünü ifade etti.

Macaristan'da 12 Ocak itibarıyla 86 bin 929 kişiye aşı uygulandı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1926 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 347 bin 636'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 118 artışla 11 bin 66'ya çıktı.

Avrupa Birliği, Macaristan, Brüksel, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Macaristan, AB Komisyonu'nu Kovid-19 aşısı temini konusunda yavaş hareket etmekle suçluyor - Son Dakika


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