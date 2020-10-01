Son dakika haberleri! Macera parkının kafeteryasında yangın
Son dakika haberleri: Macera parkının kafeteryasında yangın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir parkta yer alan kafeteryanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Macera parkının kafeteryasında yangın
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir parkta yer alan kafeteryanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Sarıana Mahallesi Burunucu Macera parkın içinde yer alan kafeteryada yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü ve yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.
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