Son Dakika | Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika

Son Dakika | Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan şüpheliye tutuklama talebi

Bir son dakika haberine göre Şişli'deki Maçka Parkı'nda bir doktoru kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Emrah D. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şişli'deki Maçka Parkı'nda bir doktoru kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Emrah D. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Maçka Parkı'nda doktor Süleyman D.'yi (29) kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Emrah D. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olay Maçka Parkı'nda dün tartıştığı doktor Süleyman D.'yi kırılmış şişe ile boğazından yaralayan şüpheli Emrah D., kaçmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanan şüpheli, gözaltına alınmıştı. Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan 5, "mala zarar verme" suçundan 1 ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 1 suç kaydının olduğu belirtilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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