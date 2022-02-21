SPOR Maçların naklen yayın ihalesinde süreç yine uzadı - Son Dakika

SPOR Maçların naklen yayın ihalesinde süreç yine uzadı

İhale sonucu haftaya kaldı

Perşembe günü teklif veren firmalar Kulüpler Birliği Vakfı ile detaylı bir toplantı yapacak.

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu bugünkü toplantısında bir sonuç alamadı.

Süper Lig ve TFF 1'inci lig maçlarının yayın ihalesi için 2 firmanın yarıştığı öğrenilirken gelen revize teklifler değerlendirilirken sonuç alınamadı. Bugün noter huzurunda açılan teklifler incelendi. İhale komisyonu teklif veren 2 firma ile perşembe günü detaylı bir toplantı yapma kararı aldı ve yayın ihalesinde sonuç 28 Şubat Pazartesi gününe kaldı. Ayrıntılı açıklama gün içinde TFF tarafından yazılı olarak yapılacak.