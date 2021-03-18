Son dakika! Macron: "İran sorumlu davranmalı ve nükleer anlaşmaya geri dönmeli" - Son Dakika

Son dakika! Macron: "İran sorumlu davranmalı ve nükleer anlaşmaya geri dönmeli"

18.03.2021 22:07
Son dakika! Macron:

Gelen son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İsrailli mevkidaşı Reuven Rivlin ile düzenlediği basın toplantısında, İran'ın sorumlu davranması ve 2015 Viyana Nükleer anlaşmasına geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İsrailli mevkidaşı Reuven Rivlin ile düzenlediği basın toplantısında, İran'ın sorumlu davranması ve 2015 Viyana Nükleer anlaşmasına geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile yaptığı görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi. Macron yaptığı açıklamada, İran'ın 2015 Viyana Nükleer anlaşmasını yeniden başlatması ve aynı zamanda İran'ın balistik füze programının kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Macron, "İran'daki son nükleer gelişmeleri tartıştık ve bu konudaki endişelerimizi paylaştık" dedi.

Macron, "İran, Viyana anlaşmasını ihlal ederek ciddi şekilde nükleer konusunu kötüleştirmeyi bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron, "Tüm bölgenin güvenliği tehlikede. İran bu konuda beklenen hareketleri yapmalı ve sorumlu davranmalıdır. Fransa, bu krizden çıkmanın bir yolunu bulmayı, yani nükleer programın kontrolüne ve denetimine geri dönmeyi ve hep savunduğumuz gibi bütünleşmeyi mümkün kılacak güvenilir bir sürecin yeniden başlatılması için seferber oldu" dedi. - PARİS

Son dakika! Macron: İran sorumlu davranmalı ve nükleer anlaşmaya geri dönmeli
Son dakika! Macron: İran sorumlu davranmalı ve nükleer anlaşmaya geri dönmeli

Nükleer, Fransa, Viyana, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Macron: 'İran sorumlu davranmalı ve nükleer anlaşmaya geri dönmeli' - Son Dakika


Son Dakika

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