Son dakika! Macron: "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız" - Son Dakika
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Son dakika! Macron: "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız"

22.03.2022 21:58
Son dakika! Macron: "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız"

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını belirtti.

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti.

Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi.

YORUMLAR
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cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Macron: 'Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Macron: "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız" - Son Dakika
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