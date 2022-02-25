Son dakika... Macron, selefleri Hollande ve Sarkzoy ile Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika
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Son dakika... Macron, selefleri Hollande ve Sarkzoy ile Ukrayna krizini görüştü

25.02.2022 16:38
Son dakika... Macron, selefleri Hollande ve Sarkzoy ile Ukrayna krizini görüştü

Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, selefleri François Hollande ve Nicolas Sarkozy ile ayrı ayrı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, selefleri François Hollande ve Nicolas Sarkozy ile ayrı ayrı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini görüştü.

Hollande ve Sarkozy, Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Putin'in Ukrayna'yı "etkisiz hale getirmek" istediğini ifade eden Hollande, bu krizin uzun yıllar süreceğine dikkati çekti.

Avrupa Birliğinin (AB) açıkladığı yaptırımları yetersiz bulduğunu, bunların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Hollande, Rusya, ekonomisinin ve yöneticilerinin yaptırımlarla "ağır darbe" alması gerektiğini belirtti.

Hollande, bunları Macron'a söylediğini aktardı.

François Hollande, Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy ve halkına yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

"Ya diplomasi ya tamamen savaş"

Sarkozy de durumun çok ciddi olduğunu ve gerilimin düşmesi gerektiğini belirterek "Bunun tek yolu diplomasidir. Diplomasinin alternatifi savaştır. ya diplomasi ya tamamen savaş." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki hiçbir halkın savaş istemeyeceğini ifade eden Sarkozy, diplomasi yolunda ilerlemekten başka seçenek olmadığını, Macron'un Putin ile görüşmek için başkent Moskova'ya gitmesinin doğru olduğunu dile getirdi.

Sarkozy, çok taraflı kurumların kurulmasını gerektiğini ifade ederek "Bugün hiçbir şey çalışmıyor. NATO, G7 ve kurulmasını istediğim G20 ve hatta Birleşmiş Milletler çalışmıyor." dedi.

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François Hollande, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Macron, selefleri Hollande ve Sarkzoy ile Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika


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